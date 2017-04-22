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  3. 22 Nisan 2017 10:20

Diyarbakırda dev operasyon

Diyarbakır’da yaklaşık 500 polisin katılımı ile sabahın ilk ışıklarında narkotik operasyonu düzenlendi. Helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Önce yemek sonra dayak
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Sur'da hava destekli uyuşturucu operasyonu
Sur'da hava destekli uyuşturucu operasyonu
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