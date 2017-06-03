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  3. 03 Haziran 2017 00:15

Diyarbakırda dev operasyon

Diyarbakır’da yasadışı kumar oynatan mekanlara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasadışı kumar oynatan mekanlar mühürlenirken oynatan ve oynayanlara para cezası kesildi.

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İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı
İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı
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