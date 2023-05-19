Diyarbakırda film gibi dolandırıcılık

Diyarbakır'da “FETÖ adına sahte kimlik çıkarıldığı” yalanıyla kandırılan dede ve torunu, 650 bin liralık ziynet eşyası ile 78 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırdı.

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