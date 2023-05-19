Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakırda film gibi dolandırıcılık Diyarbakırda film gibi dolandırıcılık 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 12:10 Diyarbakır'da “FETÖ adına sahte kimlik çıkarıldığı” yalanıyla kandırılan dede ve torunu, 650 bin liralık ziynet eşyası ile 78 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64673d004fc74b1347065f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: ''Böyle olmaz!'' Türkiye'nin karpuz üretim merkezinde hasat başladı Bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: 10 bin TL zammı reddeden kiracısını bıçakladı! Uyuşturucu çetesine operasyonda 68 yaşındaki bastonlu çete üyesi de gözaltında Kız isteme kavgasında kan aktı İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı