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  4. Diyarbakır'da hain saldırı! 9 polis yaralandı

Diyarbakır'da hain saldırı! 9 polis yaralandı

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Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 9 polis memuru yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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