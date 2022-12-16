Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da hain saldırı! 9 polis yaralandı Diyarbakır'da hain saldırı! 9 polis yaralandı 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 08:00 Güncelleme: 16 Aralık 2022 Cuma 08:00 Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 9 polis memuru yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639bfb64cda9b6577f022283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını Saraçhane'de canlı yayında açıkladı İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrendiği an CHP'ye en yakın isimden canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu kulisi TİP Milletvekili Sera Kadıgil bu fotoğrafla AK Parti'ye seslendi: ''Ahlakınız varsa açıklayın'' F-35 savaş uçağı piste çakıldı Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı!