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  3. 07 Temmuz 2017 08:45

Diyarbakırda hava destekli şafak operasyonu: Gözaltılar var

Diyarbakır’da 400 polisle terör, uyuşturucu ve asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.

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Şanlıurfada kız kaçırma kavgası: 2 yaralı
Şanlıurfada kız kaçırma kavgası: 2 yaralı
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Hamburgda G20 protestosuna polis müdahalesi
Hamburgda G20 protestosuna polis müdahalesi
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9 aylık hamile kadına tecavüz edip yanındaki 10 aylık bebeğini öldürdüler
9 aylık hamile kadına tecavüz edip yanındaki 10 aylık bebeğini öldürdüler
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Erdoğan, Merkel bir araya geldi
Erdoğan, Merkel bir araya geldi
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Asker kardeşleri ölüm ayırdı
Asker kardeşleri ölüm ayırdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanyada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanyada