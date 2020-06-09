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  3. 09 Haziran 2020 12:05

Diyarbakır'da ikinci dalga paniği! ''Vaka sayılarına yetişemez olduk''

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Son bir haftada 300'den fazla yeni vaka tespit edildi.

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Tekstil atölyesinde yılan paniği kamerada
Tekstil atölyesinde yılan paniği kamerada
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Cüneyt Özdemir'den Adalet Bakanı'na: Hadi çözün, 3 yıldır o koltuktasınız
Cüneyt Özdemir'den Adalet Bakanı'na: Hadi çözün, 3 yıldır o koltuktasınız
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Bu çeşmenin su değil alev akıyor!
Bu çeşmenin su değil alev akıyor!
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Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı
Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı
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Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın görüntüleri sosyal medyayı salladı
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın görüntüleri sosyal medyayı salladı
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Şaka gibi yahu! İstanbul'da yine ''koronavirüs halayı''
Şaka gibi yahu! İstanbul'da yine ''koronavirüs halayı''
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