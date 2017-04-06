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  3. 06 Nisan 2017 23:50

Diyarbakırda işyerine silahlı saldırı: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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