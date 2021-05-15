Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da kadın cinayeti Diyarbakır'da kadın cinayeti 15 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 14:11 Diyarbakır'da 71 yaşındaki bir kişi, 46 yaşındaki 3 çocuk annesi dini nikahlı eşini kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609fac53caba3b04a452df4b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşı tedarikinde takvim belli oldu Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir için dikkat çeken sözler Melek İpek davasında gizli tanıktan kan donduran ifade Pitbull cinsi köpek kediyi böyle parçaladı Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor