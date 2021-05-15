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Diyarbakır'da kadın cinayeti

Diyarbakır'da 71 yaşındaki bir kişi, 46 yaşındaki 3 çocuk annesi dini nikahlı eşini kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

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