Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da kahreden yangın... Diyarbakır'da kahreden yangın... 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 21:40 Güncelleme: 02 Haziran 2024 Pazar 21:40 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm buğday, mercimek ve arpa ekili arazi zarar gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665cbca940239d44570ed833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kızlar kapıştı, erkekler izledi... Lüks rezidansa fuhuş baskını: Ayrıntılar şoke etti Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun'' Dönercide patlama: Ortalık savaş alanına döndü 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu İstanbul'da çöken binada skandal detaylar 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi