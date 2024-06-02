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Diyarbakır'da kahreden yangın...

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm buğday, mercimek ve arpa ekili arazi zarar gördü.

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