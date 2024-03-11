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  4. Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay

Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2010 yılında yapım aşamasındaki bir binanın girişine kaçak yapılan baraka nedeniyle bina sakinleri, evine kullanılmayan dükkanın içerisinden girip çıkıyor.

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