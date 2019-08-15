Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı
15 Ağustos 2019 14:35
Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı
Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Ambulans helikopter, yaralıları almak için karayoluna iniş yaptı. Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Mermer köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere...