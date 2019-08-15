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  3. 15 Ağustos 2019 14:35

Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Ambulans helikopter, yaralıları almak için karayoluna iniş yaptı. Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Mermer köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere...

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Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
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