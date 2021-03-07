Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı 07 Mart 2021 Pazar Saat: 21:50 Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6045206fbd1e2e7849008483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu KYK borçlularına ''seçim müjdesi'' verdi Mansur Yavaş'tan 8 Mart paylaşımı Bomba iddia: Berat Albayrak, Babacan'ın ekibiyle görüştü Dikkat! Bu ürünler kısır yapıyor! Aralarında bebek ürünleri bile var Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı Çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla taradılar! Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur? Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler! Çiçek satarak kızını Oxford'da okutuyor