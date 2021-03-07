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  4. Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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