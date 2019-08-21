  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Ağustos 2019 09:50

Diyarbakır’da kız isteme kavgası: 5 ölü, 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kız isteme yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1’i ağır 8 kişi de yaralandı.Olay, Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek köyünde yaşandı. İddiaya göre kız isteme meselesi yüzünden kavga çıktı. Civar köylülerin de dahil olduğu silahlı kavgada ilk belirlemelere göre Aziz N. (20), Gökhan N. (19), Edip O. (42) ile ismi...

Video Galeri
Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı
Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı
Video Galeri
Kelebeklerin ölüm dansı festivale dönüştü
Kelebeklerin ölüm dansı festivale dönüştü
Video Galeri
Üsküdar’da faciadan dönülen anlar kamerada
Üsküdar’da faciadan dönülen anlar kamerada
Video Galeri
Karaya oturan gemi su almaya başladı
Karaya oturan gemi su almaya başladı
Video Galeri
Sultan Abdulhamit Han’ın mirası yeniden hastane olacak
Sultan Abdulhamit Han’ın mirası yeniden hastane olacak
Video Galeri
500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda korkutan yangın
500 aracın bulunduğu otoparkın deposunda korkutan yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM