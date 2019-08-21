Diyarbakır’da kız isteme kavgası: 5 ölü, 1’i ağır 8 yaralı
21 Ağustos 2019 09:50
Diyarbakır’da kız isteme kavgası: 5 ölü, 1’i ağır 8 yaralı
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kız isteme yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1’i ağır 8 kişi de yaralandı.Olay, Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek köyünde yaşandı. İddiaya göre kız isteme meselesi yüzünden kavga çıktı. Civar köylülerin de dahil olduğu silahlı kavgada ilk belirlemelere göre Aziz N. (20), Gökhan N. (19), Edip O. (42) ile ismi...