Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti 20 Ağustos 2023 Pazar Saat: 22:43 Güncelleme: 20 Ağustos 2023 Pazar 22:43 Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 23 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e26cdbc954f0206f0c51d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce... İstanbul'da onlarca kadın sokağa indi İstanbul'da vale cinayeti kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti İstanbul'da suç örgütleri arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 gözaltı 4 katlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı