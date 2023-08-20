  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti

Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti

Güncelleme:

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 23 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var
Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu
Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı
Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce...
İstanbul'da onlarca kadın sokağa indi
İstanbul'da vale cinayeti kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti
İstanbul'da suç örgütleri arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 gözaltı
4 katlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı