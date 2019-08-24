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  3. 24 Ağustos 2019 10:02

Diyarbakır'da korkunç kaza kamerada

Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bir motosiklet seyir halinde bulunan otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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