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  3. 29 Haziran 2017 10:45

Diyarbakırda korkutan yangın

Diyarbakır’da, seyir halindeki bir araç aniden alev aldı. Araçtan patlama sesinin gelmesi çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Video Galeri
Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
Video Galeri
Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
Video Galeri
40 derece sıcaklık onlar için serin hava
40 derece sıcaklık onlar için serin hava
Video Galeri
Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Video Galeri
Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti
Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti
Video Galeri
Ölümden saniyelerle kurtuldu
Ölümden saniyelerle kurtuldu