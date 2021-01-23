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  3. 23 Ocak 2021 14:30

Diyarbakır'da mühürlenen dairede koronavirüs partisi!

Video Galeri
İstanbul'da kundakçıya meydan dayağı kamerada!
İstanbul'da kundakçıya meydan dayağı kamerada!
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İkinci el otomobilde son durum! Tamamen durdu, fiyatlar düştü
İkinci el otomobilde son durum! Tamamen durdu, fiyatlar düştü
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Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının en büyük şokunu yaşadı
Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının en büyük şokunu yaşadı
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Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Video Galeri
Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç
Yıkanan veya kolonya sıkılan maskede korkutan sonuç
Video Galeri
Cumhuriyet'e molotof atan Ergenekon sanığı öldürüldü
Cumhuriyet'e molotof atan Ergenekon sanığı öldürüldü
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