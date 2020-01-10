  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Ocak 2020 12:55

Diyarbakır'da nöbet tutan bir aile evladına kavuştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha, polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.

Video Galeri
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz açıklaması
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz açıklaması
Video Galeri
TEM'de dehşete düşüren kaza: 2 ölü
TEM'de dehşete düşüren kaza: 2 ölü
Video Galeri
Mucize Doktor'un yeni bölümünün fragmanı yayınlandı
Mucize Doktor'un yeni bölümünün fragmanı yayınlandı
Video Galeri
Çukur'un 83. bölüm fragmanı yayınlandı
Çukur'un 83. bölüm fragmanı yayınlandı
Video Galeri
Kilyos açıklarında tekne ile tanker çarpıştı: 3 kişi kayıp
Kilyos açıklarında tekne ile tanker çarpıştı: 3 kişi kayıp
Video Galeri
İstanbul'dan sonra Çanakkale Boğazı'nda tekne kazası
İstanbul'dan sonra Çanakkale Boğazı'nda tekne kazası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM