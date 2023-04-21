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Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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