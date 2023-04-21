Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 15:55 Güncelleme: 21 Nisan 2023 Cuma 15:55 Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644287bb84ba1f32ac74fa03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada AK Partili esnaftan AK Parti'ye ''Mansur Yavaş'' yanıtı 16 yaşındaki gence işkence yapıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar Erdoğan'dan kadın gazeteciye: ''Kız gel gel, bunu her yerde bulamazsın'' Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta çirkin saldırı İstanbul'da Suriyeliler birbirine girdi! Yaralılar var AK Partili adaydan ilginç sözler: ''Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv!'''