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  4. Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: O anlar saniye saniye kamerada

Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: O anlar saniye saniye kamerada

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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