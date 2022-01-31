Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: O anlar saniye saniye kamerada Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü: O anlar saniye saniye kamerada 31 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 20:51 Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f8218c328016116e7580d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zamlı elektrik faturaları vatandaşı sokağa döktü! Trabzon'daki çocuğu izleyen Kılıçdaroğlu ne tepki verdi? CHP'li vekil anlattı Kutuplar değil Türkiye! Eskimo usulü balık avlıyorlar Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi gözyaşlarını tutamadı Scotty çalışanlarından eylem kararı Yeşim Salkım doğal gaz faturasına isyan etti: ''Kabustan filan mıyız?'' Kadıköy'de çocuklar hakları öğreniyor Bakkalda silahlı saldırı kamerada! İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza