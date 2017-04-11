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  3. 11 Nisan 2017 11:50

Diyarbakır'da patlama

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde Emek Caddesi yakınında saat 10.45'te şiddetli patlama oldu. Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevkedilirken, patlamada ilk belirlemelere göre 1' i ağır 4 kişi yaralandı..

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Diyarbakırda şiddetli patlama
Diyarbakırda şiddetli patlama
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