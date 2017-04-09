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  3. 09 Nisan 2017 16:20

Diyarbakırda pedallar farkındalık için çevrildi

Diyarbakır’da Dünya Sağlık Günü dolayısıyla bir araya gelen bisiklet tutkunları farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.

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