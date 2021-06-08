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Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda, 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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