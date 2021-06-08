Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına ağır darbe Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına ağır darbe 08 Haziran 2021 Salı Saat: 11:05 Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda, 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60bf24d0605a6930ea41b663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çukur'un finalindeki rakı sahnesi olay oldu Zenginlere ayrı, fakirlere ayrı koronavirüs kısıtlaması mı dedirten görüntüler! Polis kopan parmağı aradı Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim Marmara Denizi'nde skandal görüntü: Müsilajı gemiler mi döktü? Hanefi Avcı'dan canlı yayında Sedat Peker bombası Aleyna Tilki, ödül törenine damgasını vurdu Masumlar Apartmanı ekranlara böyle veda edecek Çukur'dan tartışma yaratan final sahnesi...