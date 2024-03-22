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Diyarbakır'da sokaklar ve evler sular altında kaldı

Diyarbakır'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cami ve evleri su bastı.

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