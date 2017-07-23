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  3. 23 Temmuz 2017 11:21

Diyarbakırda terör örgütü PKKya ait sığınak imha edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen "Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram" operasyonunda dere yatağında bulunan 2 odalı sığınak imha edildi.

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