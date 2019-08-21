  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Ağustos 2019 22:50

Diyarbakır’da terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi

Diyarbakır’da silahlı terör örgütü yandaşları yolcu minibüsünü durdurup yolcuları indirdikten sonra minibüse benzin döktü ve molotof attı. Alev topuna dönen minibüs kullanamaz hale geldi. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 M 0052 plakalı bir yolcu minibüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı....

Video Galeri
Türk-İş Başkanına soğuk duş: ''Sen hiç konuşma!''
Türk-İş Başkanına soğuk duş: ''Sen hiç konuşma!''
Video Galeri
Uçağın denize çakıldığı an kamerada !
Uçağın denize çakıldığı an kamerada !
Video Galeri
Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı
Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı
Video Galeri
Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Video Galeri
Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati
Kaza yapıp şoka giren kocaya eş şefkati
Video Galeri
İzmir’e şehit ateşi düştü
İzmir’e şehit ateşi düştü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM