Diyarbakır’da terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi
21 Ağustos 2019 22:50
Diyarbakır’da terör yandaşları yolcu minibüsünü ateşe verdi
Diyarbakır’da silahlı terör örgütü yandaşları yolcu minibüsünü durdurup yolcuları indirdikten sonra minibüse benzin döktü ve molotof attı. Alev topuna dönen minibüs kullanamaz hale geldi. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 M 0052 plakalı bir yolcu minibüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı....