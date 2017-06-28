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  3. 28 Haziran 2017 22:45

Diyarbakırda TOMAya patlayıcılı saldırı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından toplumsal olaylara müdahale aracına (TOMA) el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda araçta küçük çaplı hasar oluştu.

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