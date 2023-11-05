Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 10:10 Diyarbakır'da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, sonbaharın gelmesiyle kartpostallık manzaralar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65473fe4b35bb161511f6b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest alarmı İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu Polat çifti ve Sıla Doğu tutuklandı İnlerine girildi! 18 bin 500 jandarmayla dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA'yı fırtına durduramadı! Bir uçuş testi daha geçildi