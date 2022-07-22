Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da yabancı uyruklu şüpheli polisi alarma geçirdi Diyarbakır'da yabancı uyruklu şüpheli polisi alarma geçirdi 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 16:15 Diyarbakır'da yabancı uyruklu bir kişi polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Elindeki bavulu polis lojmanlarının önüne atan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62daa2ec327c283bb719abb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü Erdoğan: ''Tüm dünyaya müjdeyi biz vereceğiz!'' Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı Şenol Güneş Trabzon'da kavgaya denk geldi Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı İşte İstanbul'da yakalanan o İranlı casuslar Cem Adrian Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi için söyledi DEAŞ saflarında çatışan 10 kişi yakalandı