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Diyarbakır'da yabancı uyruklu şüpheli polisi alarma geçirdi

Diyarbakır'da yabancı uyruklu bir kişi polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Elindeki bavulu polis lojmanlarının önüne atan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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