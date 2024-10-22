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Diyarbakır'daki kuş cenneti Kabaklı Göleti yok oluyor

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve yaklaşık 100'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti, kuruma noktasına geldi.

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