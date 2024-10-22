Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'daki kuş cenneti Kabaklı Göleti yok oluyor Diyarbakır'daki kuş cenneti Kabaklı Göleti yok oluyor 22 Ekim 2024 Salı Saat: 12:55 Güncelleme: 22 Ekim 2024 Salı 12:56 Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve yaklaşık 100'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti, kuruma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671776b1d60633a9f00e5b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada Bahçeli Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Nemrut Krater Gölü'yle buluşma anı görüntülendi Apartmanda doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var, ortalık savaş alanına döndü Antalya'da kan donduran işkence: 3 gün işkence edip böcek bile yedirdiler Kahrolduk... Bugün Türkiye'de 3 çocuk ısınmak isterken yanarak öldü İstanbul'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı Hande Yener Türkiye'nin katledilen çocuklarını dev ekranda andı Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi