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  4. Diyarbakırlı hastadan suç duyurusu: Koronavirüs salgınında beni kobay olarak kullandılar

Diyarbakırlı hastadan suç duyurusu: Koronavirüs salgınında beni kobay olarak kullandılar

Diyarbakır'da ailesiyle Covid-19’a yakalandıktan sonra hastaneye yatırılan 50 yaşındaki şahıs ‘Kobay’ olarak kullanıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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