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''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'' öldürüldü!

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Diyarbakır Ulu Cami'deki konuşmaları ile adını duyuran Ramazan P. bıçaklanarak öldürüldü.

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