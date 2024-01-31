Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'' öldürüldü! ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'' öldürüldü! 31 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 19:40 Güncelleme: 31 Ocak 2024 Çarşamba 19:40 Diyarbakır Ulu Cami'deki konuşmaları ile adını duyuran Ramazan P. bıçaklanarak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ba7808a1639a98e903f103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kilise saldırganlarının emniyetteki görüntüleri paylaşıldı TEM Otoyolu’nda ''ölümcül'' inatlaşma kamerada Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada İstanbul’da yanlış kişiye dayak girişimi hastanede bitti Türk bilim insanlarından dünyanın en kurak noktasına bilim seferi İstanbul'un barajlarında aylar sonra bir ilk! Kirpik, kaş donduran soğuk! Burası Sibirya değil Türkiye! İstanbul'a kar giremiyor İş insanlarının kabusu olan suç örgütü çökertildi