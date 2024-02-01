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  4. Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık

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Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'' olarak tanınan kişinin katil zanlısı yakalandı.

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