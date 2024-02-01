Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık 01 Şubat 2024 Perşembe Saat: 17:05 Güncelleme: 01 Şubat 2024 Perşembe 17:05 Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'' olarak tanınan kişinin katil zanlısı yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bba54194656e8c5a0a129b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor Aday gösterilmeyen CHP'li isimden tepki mitingi Bahçeli'ye çok özel hediye! Yapımı 3 ay sürdü Tapu Müdürlüğü binasında korkutan yangın