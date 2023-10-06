Anasayfa Video Galeriler Gündem Dizel araca benzin doldurulunca bakın ne oldu! Dizel araca benzin doldurulunca bakın ne oldu! 06 Ekim 2023 Cuma Saat: 16:40 Güncelleme: 06 Ekim 2023 Cuma 16:40 İstanbul Başakşehir'de akaryakıt istasyonuna giden bir vatandaşın dizel aracına benzin dolduruldu. Temizlik yapılmadan çalıştırılan araç kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi, 300 bin TL zarar ettiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65200e544d0dce337c003623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yine Esenyurt, yine bir manyak! Öyle bir şey yaptı ki Deprem bölgesinde teslimata hazırlanan konutlar görüntülendi Havalimanında korku dolu anlar! Faciadan dönüldü Canlı yayında küfür ve tehditler savurup 3 kişiyi yaraladı İçişleri'nden dev temizlik: Yüzlerce gözaltı var! Bir ilimiz buz kesti! Görüntüler kutuplardan değil, Türkiye'den Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf: ''Her konuda şiddete uğramış bir kadınım'' Hainler Suriye'de işte böyle vuruldu