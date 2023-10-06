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Dizel araca benzin doldurulunca bakın ne oldu!

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İstanbul Başakşehir'de akaryakıt istasyonuna giden bir vatandaşın dizel aracına benzin dolduruldu. Temizlik yapılmadan çalıştırılan araç kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi, 300 bin TL zarar ettiğini söyledi.

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