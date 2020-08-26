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  3. 26 Ağustos 2020 13:50

Dizi oyuncusunun 500 bin lirası gasp edildi

İstanbul Şişli'de bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis her yerde şüpheliyi arıyor.

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