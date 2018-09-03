  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Eylül 2018 17:20

Doğada görevini tamamlayan ağaçlarla sanat yapıyor

Burdurlu geri dönüşüm sanatçısı Durul Bakan, doğada ömrünü tamamlamış ağaç parçalarını toplayarak yaptığı heykellerle görenleri hayran bırakıyor.Geri dönüşüm sanatçısı Durul Bakan, doğada ömrünü tamamlamış ağaç parçalarını toplayarak yaptığı heykellerle görenleri etkiliyor. Susuzluk temasını anlatan kurumuş ve değişime uğramış bir insan heykeli, bunun yanında dağlardaki hızlı ardıç...

Bilgin Pro
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Akliman koyu görenleri hayran bırakıyor
Akliman koyu görenleri hayran bırakıyor
Video Galeri
Feci kazalar kamerada
Feci kazalar kamerada
Video Galeri
Bu mağara doğal klimalı
Bu mağara doğal klimalı
Video Galeri
Mersin’de cinnet dehşeti: 5 ölü !
Mersin’de cinnet dehşeti: 5 ölü !
Video Galeri
Doğa harikası Gölcük keşfedilmeyi bekliyor
Doğa harikası Gölcük keşfedilmeyi bekliyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM