Doğada görevini tamamlayan ağaçlarla sanat yapıyor
03 Eylül 2018 17:20
Doğada görevini tamamlayan ağaçlarla sanat yapıyor
Burdurlu geri dönüşüm sanatçısı Durul Bakan, doğada ömrünü tamamlamış ağaç parçalarını toplayarak yaptığı heykellerle görenleri hayran bırakıyor.Geri dönüşüm sanatçısı Durul Bakan, doğada ömrünü tamamlamış ağaç parçalarını toplayarak yaptığı heykellerle görenleri etkiliyor. Susuzluk temasını anlatan kurumuş ve değişime uğramış bir insan heykeli, bunun yanında dağlardaki hızlı ardıç...