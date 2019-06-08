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  3. 08 Haziran 2019 14:20

Doğal şifa kaynağının güzelliği havadan görüntülendi

Türkiye’de kum üzerinde nadir olarak Karacabey’de yetişen karabaş otunun güzelliği drone ile görüntülendi. Lavantanın bir türü olan "lavandula pedunculata subsp, cariensis", halk arasındaki adıyla karabaş otunun faydaları saymakla bitmiyor. Kalp damarı açıcı özelliğinin yanı sıra birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan karabaş otu, Bursa’nın Karacabey ilçesinde Yeniköy sahilinde deniz...

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