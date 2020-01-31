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  3. 31 Ocak 2020 23:20

Doğalgaz ana boru hattının patlama anı kamerada !

Ordu'nun Ünye ilçesinde BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara böyle yansıdı.

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