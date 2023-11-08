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Doğalgaz faturalarını yüzde 40 hafifleten yöntem

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Havaların soğuması doğalgaz tasarruf yöntemlerini gündeme getiriyor. Tasarruf yöntemlerinden biri de tamperli camlar. 800 santigrat derecede ısıtılarak oluşturulan temperli ısıcamlar, kış aylarında yüzde 40’lara kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.

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