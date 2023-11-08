Anasayfa Video Galeriler Gündem Doğalgaz faturalarını yüzde 40 hafifleten yöntem Doğalgaz faturalarını yüzde 40 hafifleten yöntem 08 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 16:45 Güncelleme: 08 Kasım 2023 Çarşamba 16:45 Havaların soğuması doğalgaz tasarruf yöntemlerini gündeme getiriyor. Tasarruf yöntemlerinden biri de tamperli camlar. 800 santigrat derecede ısıtılarak oluşturulan temperli ısıcamlar, kış aylarında yüzde 40’lara kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654b90f2ace0ed3eaf6313d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fıkra gibi olay! Bu yola giren lastikçiye uğramadan gitmiyor Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi Enkazlar onun üretim alanı oldu AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki... Akrabasının emanet ettiği evin halini görünce şoka uğradı İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor Akşener'den olay olacak ''hançer'' yanıtı Ünü Türkiye sınırlarını aşan dev köpek: Aksaray Malaklısı