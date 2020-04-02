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  3. 02 Nisan 2020 17:05

Doğalgaz hattında korku dolu anlar kamerada

Tokat’ta kent merkezinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında iş makinesi doğalgaz borusunu kesti, trafodan çıkan kıvılcımla hat alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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