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  3. 27 Mayıs 2017 08:15

Doğalgaz kutusunda meydana gelen yangın bütün apartmanı sokağa döktü

Bağcılar’da bir apartman girişinde bulunan doğalgaz kutusunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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