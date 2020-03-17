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KORONAYA KARŞI YENİ TEDBİRLER! ASKERİ OKULLAR TATİL EDİLDİ
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  3. 17 Mart 2020 13:55

''Doğalgaz ve elektrik faturaları için 6 ay ertelenmeli''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında doğalgaz ve elektrik faturaları için 6 aylık bir erteleme ve taksitlendirme sağlanması gerektiğini ifade etti

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