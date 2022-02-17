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  4. Doğanın en vahşi anı! Dev pitonun timsaha saldırı anı kamerada

Doğanın en vahşi anı! Dev pitonun timsaha saldırı anı kamerada

Belgesel çekimi için vahşi doğayı tarayan bir ekip gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Dev piton yılanı ile timsahın yaşam mücadelesi kameralara yansıdı.

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