Anasayfa Video Galeriler Gündem Doğanın en vahşi anı! Dev pitonun timsaha saldırı anı kamerada Doğanın en vahşi anı! Dev pitonun timsaha saldırı anı kamerada 17 Şubat 2022 Perşembe Saat: 11:05 Belgesel çekimi için vahşi doğayı tarayan bir ekip gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Dev piton yılanı ile timsahın yaşam mücadelesi kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620e01d297bf9871af584437" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İntihar etmek isterken, hem kendini hem de bir askeri vurdu Beyoğlu'nda ''pitbull sahibi'' dehşeti! Köpekleri bırakın, bu sorumsuzları toplayalım! Erdoğan'ı çök kızdıracak ''IBAN avcısı'' paylaşımı Erdoğan: ''Senin niye bıyığın yok'' Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile görüştü Erdoğan: ''Bu kadar müjdeler verdik alkış yok'' Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın Denizde yüzerken köpekbalığına yem oldu! Kan donduran görüntüler Taksi şoförü testereyle dehşet saçtı