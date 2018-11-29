Doğu Ekspresi için İspanya’dan Türkiye’ye geldiler
29 Kasım 2018 15:50
Doğu Ekspresi için İspanya’dan Türkiye’ye geldiler
TCDD’nin Ankara-Kars arası Doğu Ekspresi seferlerine ilgi sosyal medya sayesinde patlama yaparken bir grup genç İspanya’dan Türkiye’ye geldi. Doğu Ekspresi çılgınlığı devam ediyor. Yurt dışında yaşayan gençler de 25 saatlik tren yolculuğu macerasını yaşamak için adeta birbiriyle yarışıyor. Bir yıl öncesinden Doğu Ekspresiyle yolculuk yapmayı planlayan İspanyol grup, hayallerini...