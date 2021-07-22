Anasayfa Video Galeriler Gündem Doğu Karadeniz yine sele teslim Doğu Karadeniz yine sele teslim 22 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 12:25 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f93984d0812b5c607914b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baba vahşeti: 20 yaşındaki kızını boğarak öldürmüş Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki... Meşaleli sema gösterisine soruşturma Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü... AK Partli Ünal: ''Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz'' Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı İzmir'de orman yangını