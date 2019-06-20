Doğu Karadeniz’in 90 yıllık afet bilançosu: 644 ölü
20 Haziran 2019 15:25
Doğu Karadeniz’in 90 yıllık afet bilançosu: 644 ölü
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 90 yıllık sürede meydana gelen 59 sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 644 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize’de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon’da gerçekleşti. Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları...