Doğu Karadeniz’in en görkemli kalesi ziyaretçilerini bekliyor
08 Temmuz 2019 16:40
Doğu Karadeniz’in en görkemli kalesi ziyaretçilerini bekliyor
Doğu Karadeniz’in en görkemli kalelerinden birisi olan 130 metre yükseklikteki ana kaya üzerine 658 yıl önce yapılan Kov Kalesi tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor. Gümüşhane’nin merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan ve 2007 yılında restore edilen kalede ören yerleri çalışmaları devam ediyor. İl merkezine 25 kilometre mesafede yolu, restoranı, dinlenme alanları ve otoparkları...