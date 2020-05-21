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  3. 21 Mayıs 2020 08:40

Doğu Perinçek canlı yayında Öcalan ile fotoğrafları gösterilince çıldırdı!

Habertürk Tv'deki Türkiye'nin Nabzı programına İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın gösterdiği Perinçek fotoğrafları tansiyonu yükseltti.

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