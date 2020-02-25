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  3. 25 Şubat 2020 00:10

Doğu Perinçek ile İsmail Saymaz'ın tartışması olay yarattı !

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz'ın tartışması canlı yayına damga vurdu.

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