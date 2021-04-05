Anasayfa Video Galeriler Gündem Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler 05 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 08:00 Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, HaberGlobal'de katıldığı canlı yayında, emekli amirallerin bildirisinin "ABD kaynaklı" olduğunu öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606a9969afb9a74f0135a643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü Bu gece, Çukur'a veda gecesi! MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması Cübbeli Ahmet kızını evlendirdi Dilenci kadınlara para verdi, başına gelmeyen kalmadı Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'' Prof. Dr. Ceyhan'dan aşıyla ilgili merak edilen soruya yanıt