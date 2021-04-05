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Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, HaberGlobal'de katıldığı canlı yayında, emekli amirallerin bildirisinin "ABD kaynaklı" olduğunu öne sürdü.

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